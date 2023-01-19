Добивание Стивена Адамса и блок-шот Диллона Брукса принесли «Мемфису» 11-ю победу подряд

« » в среду обыграл на своей площадке « » (115:114) и повторил рекордную в истории клуба победную серию. «Гризлис» одержали 11 побед подряд.

Центровой Стивен Адамс стал автором победного мяча, добавив в кольцо за 16 секунд до конца встречи после промаха . Диллон Брукс закрепил победу «Гризлис», накрыв бросок из-за дуги на последней секунде.

Десмонд Бэйн завершил матч с 25 очками, Джа Морэнт отметился 24 очками и 8 передачами.

Лучшими в составе «Кавальерс» стали Гарлэнд (24 очка), Карис Леверт (23) и Эван Мобли (18 очков и 15 подборов). пропустил встречу из-за растяжения паховых связок.

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