Трент Фрэйзер о победе над «Пари НН»: «Всегда классно, когда мы так двигаем мяч. Наш мотор начинает прогреваться, и мы готовы ехать вперед»

Трент Фрэйзер поделился впечатлениями от домашней победы.

Разыгрывающий «Зенита » Трент Фрэйзер провел свой самый результативный матч сезона в домашней игре против «Пари НН» (102:80). На его счету 27 очков (4 из 5 двухочковых, 6 из 8 трехочковых), 4 передачи и 3 перехвата.

«Всегда классно, когда мы так двигаем мяч. Думаю, сегодня мы отлично делились мячом, атаковали их слабые места. Мне понравилось. Думаю, все началось с защиты. Мы хорошо давили на них, усложняли им жизнь. Да, они забили несколько сложных бросков, но мы держались весь матч, а в атаке у меня сегодня получалось все.

Мяч хорошо лежал в руках, каждый бросок был хорошим шансом. Тренер ставил меня в правильные позиции, и я получал такие возможности. Сегодня все ощущалось здорово, был хороший бросок, партнеры находили меня в нужной позиции, и я просто выполнял свою работу.

План против Айзейи Вашингтона (23 очка) – усложнить ему жизнь. Он все равно наберет очки, он опасен в атаке, но нужно давить на него все четыре четверти. Думаю, каждый, кто его держал, вымотал его. Он устал, это точно. Мы постоянно ставили на него свежих игроков, оказывали давление, и, думаю, сделали отличную работу.

Когда все вернутся и будут полностью здоровы… Как сказал тренер, наш мотор начинает прогреваться, и мы готовы ехать вперед. Нужно просто держаться вместе, тренироваться, быть сосредоточенными и стараться становиться лучше», – заключил Фрэйзер.

В следующем туре «Зенит» встретится с ЦСКА в Москве.