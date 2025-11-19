«Никаких ускорений и прыжков». Скут Хендерсон далек от возвращения на площадку
Разыгрывающий «Блэйзерс» Скут Хендерсон пока далек от дебюта в сезоне-2025/26. 3-й номер драфта-2023 получил разрыв в задней поверхности левого бедра за неделю до начала сборов перед своим 3-м сезоном в лиге.
«Могу менять позиции, но никаких прыжков и ускорений. Бросаю штрафные, работаю над ведением, но без перемещений», – признался баскетболист.
Состояние игрока оценивается на понедельной основе.
«Портленд» идет с результатом 6-8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
