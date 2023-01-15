«Ты с ума сошел?» Леброн отреагировал на данк Морэнта
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на данк Джа Морэнта («Мемфис») через Джейлена Смита («Индиана»).
Морэнт ворвался в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху одной рукой через Смита. Момент претендует на звание лучшего данка сезона.
«Боже! Чувак, ты с ума сошел?» – написал Джеймс в соцсетях, комментируя эпизод.
У Джа Морэна теперь есть данки против всех команд НБА – вычеркнул из списка «Индиану» знатным постером
Для игры - лучше бы тренировал усиленно трёху. Наверное, тренирует.
В конце-концов Мемфис уже второй сезон в полном порядке.