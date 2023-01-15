«Ты с ума сошел?» Леброн отреагировал на данк Морэнта

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс Мемфис НБА видео соцсети Джа Морэнт Джейлен Смит Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на данк Джа МорэнтаМемфис») через Джейлена Смита («Индиана»).

Морэнт ворвался в трехсекундную зону и в высоком прыжке вколотил сверху одной рукой через Смита. Момент претендует на звание лучшего данка сезона.

«Боже! Чувак, ты с ума сошел?» – написал Джеймс в соцсетях, комментируя эпизод.

У Джа Морэна теперь есть данки против всех команд НБА – вычеркнул из списка «Индиану» знатным постером

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7 комментариев

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Abdulla
Для хайпа - супер!
Для игры - лучше бы тренировал усиленно трёху. Наверное, тренирует.
В конце-концов Мемфис уже второй сезон в полном порядке.
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Killmeporch
При первом просмотре мне на секунду показалось что это нарезка из nba 2k, шикарный данк. Увидеть бы такое находясь на стадионе)
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alexLA
Джа крутой пацан🤙🏻
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bostonKG
Ппц - это действительно ненормально 🔥
+1
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олси
ты с ума сошел ! Они же поймут что у тебя под футболкой пропеллер !
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Трипл-дабл Дончича
Зверь!
+1
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pawell
вмолотил как говорится
+2
0
+2
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