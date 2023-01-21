«Кавальерс» и «Уорриорз» в течение короткого времени совершили серию промахов и потерь

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА видео Баскетбол

«Кавальерс» и «Уорриорз» под занавес второй четверти матча в пятницу провели курьезный отрезок.

В течение короткого времени баскетболисты совместными усилиями совершили серию промахов и потерь.

Наиболее активными в эти мгновения были игроки «Голден Стэйт», который проводил встречу без Стефа Карри, Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда Грина, но все равно победил в гостях со счетом 120:114.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дедушкин самогон
Ответ Andy
Ну и? Это игра, там люди, не роботы.
а мы комментаторы. их дело "дарить" нам такие хайлайты. наше дело правое - четкими развернутыми формулировками объяснить почему это похоже на горячую картошку а не на баскетбол
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy
Ну и? Это игра, там люди, не роботы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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