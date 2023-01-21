«Кавальерс» и «Уорриорз» в течение короткого времени совершили серию промахов и потерь
«Кавальерс» и «Уорриорз» под занавес второй четверти матча в пятницу провели курьезный отрезок.
В течение короткого времени баскетболисты совместными усилиями совершили серию промахов и потерь.
Наиболее активными в эти мгновения были игроки «Голден Стэйт», который проводил встречу без Стефа Карри, Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда Грина, но все равно победил в гостях со счетом 120:114.
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