Кевин Дюрэнт выразил восхищение игрой Стефа Карри
Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт восхитился игрой бывшего одноклубника по «Уорриорз» Стефена Карри.
«Боже мой, Стефен», – написал Дюрэнт в социальных сетях.
В матче с «Кливлендом» (106:101) Карри набрал 40 очков, реализовав 15 из 23 с игры (6 из 11 из-за дуги) и 4 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора и 5 передач.
Карри стал первым в истории НБА, кто в двух матчах подряд набирает 40 и более очков при 65% и выше с игры, а также реализует 5 и более 3-очковых.
Карри также стал автором ключевого дальнего попадания в концовке.
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