Кевин Дюрэнт выразил восхищение игрой Стефа Карри

Форвард «Нетс» восхитился игрой бывшего одноклубника по «Уорриорз» .

«Боже мой, Стефен», – написал Дюрэнт в социальных сетях.

В матче с (106:101) Карри набрал 40 очков, реализовав 15 из 23 с игры (6 из 11 из-за дуги) и 4 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора и 5 передач.

Карри стал первым в истории , кто в двух матчах подряд набирает 40 и более очков при 65% и выше с игры, а также реализует 5 и более 3-очковых.

Карри также стал автором ключевого дальнего попадания в концовке.

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