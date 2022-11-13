НБА признала, что Клэй Томпсон сфолил при постановке заслона перед решающим трехочковым Стефена Карри
Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах в матче между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (106:101), судьи пропустили фол в нападении у защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона на Айзеке Окоро.
За 35 секунд до конца встречи Томпсон поставил жесткий заслон для Стефена Карри, который забросил решающий трехочковый и увеличил преимущество «Голден Стэйт» до четырех очков (103:99).
Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф обратил внимание на эпизод, сказав, что «судьи дают фору одному из лучших игроков в мире, позволяя ставить такие заслоны в движении».
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