НБА признала, что Клэй Томпсон сфолил при постановке заслона перед решающим трехочковым Стефена Карри

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА видео судьи Стефен Карри Джей Би Бикерстафф Клэй Томпсон Айзек Окоро Баскетбол

Согласно официальному отчету НБА о последних двух минутах в матче между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (106:101), судьи пропустили фол в нападении у защитника «Уорриорз» Клэя Томпсона на Айзеке Окоро.

За 35 секунд до конца встречи Томпсон поставил жесткий заслон для Стефена Карри, который забросил решающий трехочковый и увеличил преимущество «Голден Стэйт» до четырех очков (103:99).

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф обратил внимание на эпизод, сказав, что «судьи дают фору одному из лучших игроков в мире, позволяя ставить такие заслоны в движении».

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