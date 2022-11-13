Согласно официальному отчету о последних двух минутах в матче между и «Кливлендом» (106:101), судьи пропустили фол в нападении у защитника «Уорриорз» на .

За 35 секунд до конца встречи Томпсон поставил жесткий заслон для , который забросил решающий трехочковый и увеличил преимущество «Голден Стэйт» до четырех очков (103:99).

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф обратил внимание на эпизод, сказав, что «судьи дают фору одному из лучших игроков в мире, позволяя ставить такие заслоны в движении».

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго