Гейм-виннер Кевона Луни и спасительный бросок Донована Митчелла – в топ-10 моментов дня НБА

НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшего игрового дня.

Победный бросок центрового « » в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ) возглавляет рейтинг. Атакующий защитник «Кливленда» перевел в овертайм встречу с « » (145:134, ОТ) и оказался на втором месте.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?