Гейм-виннер Кевона Луни и спасительный бросок Донована Митчелла – в топ-10 моментов дня НБА

Теги Атланта Чикаго Кливленд Голден Стэйт НБА видео Кевон Луни Донован Митчелл Баскетбол

НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшего игрового дня.

Победный бросок центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ) возглавляет рейтинг. Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл перевел в овертайм встречу с «Чикаго» (145:134, ОТ) и оказался на втором месте.

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