Гейм-виннер Кевона Луни и спасительный бросок Донована Митчелла – в топ-10 моментов дня НБА
НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшего игрового дня.
Победный бросок центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ) возглавляет рейтинг. Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл перевел в овертайм встречу с «Чикаго» (145:134, ОТ) и оказался на втором месте.
«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?
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