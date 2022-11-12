Разыгрывающий стал главным действующим лицом матча с «Кливлендом» (106:101).

Карри набрал 40 очков, реализовав 15 из 23 с игры (6 из 11 из-за дуги) и 4 из 6 с линии. В его активе также 4 подбора и 5 передач.

Карри стал первым в истории , кто в двух матчах подряд набирает 40 и более очков при 65% и выше с игры, а также реализует 5 и более 3-очковых.

Карри хотя бы раз забрасывает из-за дуги в 200 матчах регулярки подряд. Юбилейным стало попадание под занавес первой четверти.

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