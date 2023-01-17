Форвард «Уорриорз» заметно прибавил во второй половине матча с «Уизардс» (127:118).

Грин обошелся без набранных очков и сделал всего 2 подбора, а также 4 передачи и 1 перехват по итогам 24 минут. Во второй половине он набрал 17 очков, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

По словам Дрэймонда, его завел расположившийся неподалеку от скамейки болельщик « », который пытался дразнить форварда.

«Болельщик в Вашингтоне поставил под сомнение мое попадание в Зал славы. Это завело меня. Наши ребята и тренеры сказали, чтобы я заткнул его своей игрой.

Мне понравилось, бро. Мне это понравилось», – заявил Грин.

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