Дрэймонд Грин: «Болельщик в Вашингтоне поставил под сомнение мое попадание в Зал славы. Это завело меня»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон видео болельщики Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин заметно прибавил во второй половине матча с «Уизардс» (127:118).

Грин обошелся без набранных очков и сделал всего 2 подбора, а также 4 передачи и 1 перехват по итогам 24 минут. Во второй половине он набрал 17 очков, 4 подбора, 6 передач и 2 перехвата. 

По словам Дрэймонда, его завел расположившийся неподалеку от скамейки болельщик «Вашингтона», который пытался дразнить форварда.

«Болельщик в Вашингтоне поставил под сомнение мое попадание в Зал славы. Это завело меня. Наши ребята и тренеры сказали, чтобы я заткнул его своей игрой.

Мне понравилось, бро. Мне это понравилось», – заявил Грин.

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1 комментарий

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Andraey
А нельзя немного больше напрягаться без обидки с трибун?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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