Разыгрывающий «Уорриорз» в понедельник отметился фирменным 3-очковым попаданием.

В середине четвертой четверти матча с «Уизардс» (127:118) Карри забросил сложный 3-очковый с сопротивлением двух игроков по необычной траектории.

«Он сделал это! Сверхчеловек!» – прокричал комментатор.

На счету 2-кратного MVP 41 очко и 7 подборов при 6 из 15 из-за дуги.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»