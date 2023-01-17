«Сверхчеловек». Стеф Карри забросил сложный 3-очковый с сопротивлением двух игроков

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Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в понедельник отметился фирменным 3-очковым попаданием.

В середине четвертой четверти матча с «Уизардс» (127:118) Карри забросил сложный 3-очковый с сопротивлением двух игроков по необычной траектории. 

«Он сделал это! Сверхчеловек!» – прокричал комментатор. 

На счету 2-кратного MVP 41 очко и 7 подборов при 6 из 15 из-за дуги.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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1 комментарий

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Lucky son of a bitch
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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