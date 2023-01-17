«Сверхчеловек». Стеф Карри забросил сложный 3-очковый с сопротивлением двух игроков
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в понедельник отметился фирменным 3-очковым попаданием.
В середине четвертой четверти матча с «Уизардс» (127:118) Карри забросил сложный 3-очковый с сопротивлением двух игроков по необычной траектории.
«Он сделал это! Сверхчеловек!» – прокричал комментатор.
На счету 2-кратного MVP 41 очко и 7 подборов при 6 из 15 из-за дуги.
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