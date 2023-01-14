Защитник «Уорриорз» поделился впечатлениями от матча со «Сперс» (144:113).

На игре в «Аламодоме» был установлен рекорд посещаемости – 68 323 зрителя.

«Играть перед рекордной аудиторией в истории НБА – это что-то особенное. Было очень волнующе. Рад, что нам удалось добиться победы», – заявил Пул.

На счету Пула 25 очков.

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