Джордан Пул – об игре перед 68 тысячами зрителей: «Это что-то особенное»

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Защитник «Уорриорз» Джордан Пул поделился впечатлениями от матча со «Сперс» (144:113).

На игре в «Аламодоме» был установлен рекорд посещаемости НБА – 68 323 зрителя.

«Играть перед рекордной аудиторией в истории НБА – это что-то особенное. Было очень волнующе. Рад, что нам удалось добиться победы», – заявил Пул.

На счету Пула 25 очков.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

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