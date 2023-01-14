Джордан Пул – об игре перед 68 тысячами зрителей: «Это что-то особенное»
Защитник «Уорриорз» Джордан Пул поделился впечатлениями от матча со «Сперс» (144:113).
На игре в «Аламодоме» был установлен рекорд посещаемости НБА – 68 323 зрителя.
«Играть перед рекордной аудиторией в истории НБА – это что-то особенное. Было очень волнующе. Рад, что нам удалось добиться победы», – заявил Пул.
На счету Пула 25 очков.
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