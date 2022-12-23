Болельщики «Нетс» скандировали «Дрэймонд врезал тебе» в адрес Джордана Пула

Во время вчерашнего матча « » – « » (143:113) в Барклайс-центре болельщики «Нетс» припомнили инцидент, который произошел в начале сезона.

Когда защитник «Уорриорз» вышел на линию штрафных, зрители начали скандировать «Draymond punched you» («Дрэймонд врезал тебе»).

Речь идет об инциденте на тренировке «Голден Стэйт». Между Дрэймондом Грином и Пулом произошла стычка, в результате которой ударил Пула кулаком в лицо и уложил на паркет.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег