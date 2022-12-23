Болельщики «Нетс» скандировали «Дрэймонд врезал тебе» в адрес Джордана Пула
Во время вчерашнего матча «Бруклин» – «Голден Стэйт» (143:113) в Барклайс-центре болельщики «Нетс» припомнили Джордану Пулу инцидент, который произошел в начале сезона.
Когда защитник «Уорриорз» вышел на линию штрафных, зрители начали скандировать «Draymond punched you» («Дрэймонд врезал тебе»).
Речь идет об инциденте на тренировке «Голден Стэйт». Между Дрэймондом Грином и Пулом произошла стычка, в результате которой Грин ударил Пула кулаком в лицо и уложил на паркет.
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