Болельщики «Нетс» скандировали «Дрэймонд врезал тебе» в адрес Джордана Пула

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА видео болельщики Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Во время вчерашнего матча «Бруклин» – «Голден Стэйт» (143:113) в Барклайс-центре болельщики «Нетс» припомнили Джордану Пулу инцидент, который произошел в начале сезона.

Когда защитник «Уорриорз» вышел на линию штрафных, зрители начали скандировать «Draymond punched you» («Дрэймонд врезал тебе»).

Речь идет об инциденте на тренировке «Голден Стэйт». Между Дрэймондом Грином и Пулом произошла стычка, в результате которой Грин ударил Пула кулаком в лицо и уложил на паркет.

Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий