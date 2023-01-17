Форвард «Уорриорз» попал в курьезную ситуацию в концовке матча с «Уизардс» (127:118).

Грин после прохода на последних минутах отпраздновал «попадание с фолом» демонстрацией бицепсов. Дрэймонд атаковал кольцо в падении и не видел, что мяч не зашел в кольцо.

На счету Дрэймонда 17 очков, 6 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

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