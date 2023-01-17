Дрэймонд Грин отпраздновал «попадание» демонстрацией бицепсов, хотя мяч не зашел в кольцо
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин попал в курьезную ситуацию в концовке матча с «Уизардс» (127:118).
Грин после прохода на последних минутах отпраздновал «попадание с фолом» демонстрацией бицепсов. Дрэймонд атаковал кольцо в падении и не видел, что мяч не зашел в кольцо.
На счету Дрэймонда 17 очков, 6 подборов, 10 передач и 3 перехвата.
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Есть кто на проводе!?
Вы там определитесь: "отпраздновал попадание" или все-таки "мяч не зашёл в кольцо"?
Как варианты могу предложить: "отпраздновал попадание "в молоко"" или "отпраздновал свой (неточный) бросок".
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