Майкл Бизли: «Обратите внимание на мой стиль игры. Именно так сейчас играют в НБА»

Теги НБА Майкл Бизли Баскетбол

Бывший форвард «Майами» Майкл Бизли считает, что все еще мог бы быть полезен одной из команд НБА, учитывая тенденции современного баскетбола.

«Обратите внимание на мой стиль игры. Именно так сейчас играют в НБА. Я в форме и играю каждый день. Если мне позвонят, я определенно буду полезен.

НБА в ударе. Донован набрал 71 очко, Лука – 50, Леброн по-прежнему набирает 40. Команды показывают открытый баскетбол. В мое время главным была защита. Мы не позволяли командам набирать 75, 80, 90 очков. Теперь это похоже на родео», – сказал Бизли.

34-летний форвард не играл в НБА с сезона-2018/19.

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1 комментарий

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zippa
Бизли убивал меня в 2K11, чел делал что хотел, например, баззеры с середины поля
ещё JR Smith, Monta Ellis и OJ Mayo - Коби, Леброн, Дюрант на их фоне были просто неумёхами
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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