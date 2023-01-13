Майкл Бизли: «Обратите внимание на мой стиль игры. Именно так сейчас играют в НБА»

Бывший форвард «Майами» считает, что все еще мог бы быть полезен одной из команд НБА, учитывая тенденции современного баскетбола.

«Обратите внимание на мой стиль игры. Именно так сейчас играют в НБА. Я в форме и играю каждый день. Если мне позвонят, я определенно буду полезен.

НБА в ударе. Донован набрал 71 очко, Лука – 50, Леброн по-прежнему набирает 40. Команды показывают открытый баскетбол. В мое время главным была защита. Мы не позволяли командам набирать 75, 80, 90 очков. Теперь это похоже на родео», – сказал Бизли.

34-летний форвард не играл в НБА с сезона-2018/19.

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