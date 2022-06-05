Майкл Бизли продолжит карьеру в Китае

Бывший игрок НБА Майкл Бизли продолжит карьеру в клубе Китайской баскетбольной ассоциации.

Как сообщает баскетбольный инсайдер Шэмс Чарания, Майкл подпишет с командой «Шанхай Шакс» контракт на семизначную сумму.

В начале нынешнего сезоне баскетболист провел восемь матчей в чемпионате Пуэрто-Рико за клуб «Сантурсе», набирая в среднем 18,1 очка и 7,4 подбора.

Бизли, выбранный под 2-м номером драфта-2008, провел последнюю игру в НБА 6 февраля 2019 года – тогда он представлял . В том же году Майкл выступал в Китае за «Гуандун».

Статистика Бизли в НБА – 609 матчей (238 в старте), 12,4 очка и 4,7 подбора за 22,8 минуты.

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