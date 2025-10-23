Видео
2

Дарко Раякович бурно отпраздновал победу «Торонто» над «Атлантой»

Дарко Раякович не сдерживал эмоций после открытия сезона.

Главный тренер «Рэпторс» бурно порадовался крупной победе своей команды над «Атлантой».

«Торонто» установил новый клубный рекорд по результативности в первых матчах чемпионата (138:118).

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1510 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Дарко Раякович
logoАтланта
logoТоронто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
