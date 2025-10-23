Дарко Раякович бурно отпраздновал победу «Торонто» над «Атлантой»
Дарко Раякович не сдерживал эмоций после открытия сезона.
Главный тренер «Рэпторс» бурно порадовался крупной победе своей команды над «Атлантой».
«Торонто» установил новый клубный рекорд по результативности в первых матчах чемпионата (138:118).
