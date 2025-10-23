  • Спортс
Владимир Дёмин: «Егор заряжен на трехочковую атаку, которая всегда была его главным оружием. Вижу предпосылки к хорошему игровому времени»

Отец Егора Дёмина прокомментировал его дебют в официальных играх.

На счету российского разыгрывающего 14 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 22,3 минуты на площадке со скамейки запасных в игре с «Шарлотт». Дёмин реализовал 4 из 6 трехочковых попыток и 2 из 2 штрафных.

«Главное, что могу сказать по поводу дебюта, – Егор готов, даже несмотря на то, что пропустил определенный период в командной работе из-за травмы. Он совершенно спокоен, уравновешен. Мне нравится, что Егор заряжен на атаку, причем на трехочковую, которая всегда была его главным оружием. Мы видим, какую он провел качественную работу за лето, как он мотивирован и как готовится к играм. Егор заряжен доказывать, и это будет хорошим двигателем его прогресса. Впереди непростой сезон, много вызовов, много работы. Я вижу предпосылки к тому, что у Егора будет хорошое игровое время в этом сезоне», – рассудил Владимир Дёмин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
