Бывший игрок НБА Майкл Бизли отдал должное разыгрывающему « » .

«Следующим, кто возьмет MVP два раза подряд, станет Джа Морэнт. Он является одним из тех игроков, которые способны взять две статуэтки подряд. По потенциалу он может стать лучшим в мире. Никто не играет в таком стиле, как Джа. Посмотрите, как он управляется с мячом, на его финты, его проходы в обе стороны, евростеп.

Не буду ничего выдумывать, Джа Морэнт станет лучшим игроком НБА», – заявил Бизли.

По итогам прошлого сезона Морэнт стал самым прогрессирующим игроком НБА. В нынешнем розыгрыше 23-летний лидер «Гризлис» набирает 27,6 очка, 5,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

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