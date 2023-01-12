Майкл Бизли: «Джа Морэнт станет лучшим игроком НБА»

Теги Мемфис НБА Майкл Бизли Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Майкл Бизли отдал должное разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту.

«Следующим, кто возьмет MVP два раза подряд, станет Джа Морэнт. Он является одним из тех игроков, которые способны взять две статуэтки подряд. По потенциалу он может стать лучшим в мире. Никто не играет в таком стиле, как Джа. Посмотрите, как он управляется с мячом, на его финты, его проходы в обе стороны, евростеп.

Не буду ничего выдумывать, Джа Морэнт станет лучшим игроком НБА», – заявил Бизли.

По итогам прошлого сезона Морэнт стал самым прогрессирующим игроком НБА. В нынешнем розыгрыше 23-летний лидер «Гризлис» набирает 27,6 очка, 5,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

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3 комментария

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Кливленд-2022
Почитал вики про Майкла Бизли. "30 июня 2011 года Бизли был задержан полицией в пригороде Миннеаполиса за превышение скорости и хранение марихуаны." Ну, такая себе добавка к авторитету. Майкл, не гони, не опережай события.
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Комнатный олень
Может и станет самым зрелищным,но лучшим?)
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siralexf
Наверное опять гремлины приходили и нашептали
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