Майкл Бизли: «Джа Морэнт станет лучшим игроком НБА»
Бывший игрок НБА Майкл Бизли отдал должное разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту.
«Следующим, кто возьмет MVP два раза подряд, станет Джа Морэнт. Он является одним из тех игроков, которые способны взять две статуэтки подряд. По потенциалу он может стать лучшим в мире. Никто не играет в таком стиле, как Джа. Посмотрите, как он управляется с мячом, на его финты, его проходы в обе стороны, евростеп.
Не буду ничего выдумывать, Джа Морэнт станет лучшим игроком НБА», – заявил Бизли.
По итогам прошлого сезона Морэнт стал самым прогрессирующим игроком НБА. В нынешнем розыгрыше 23-летний лидер «Гризлис» набирает 27,6 очка, 5,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.
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