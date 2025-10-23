Зайон Уильямсон: «Джеремайя Фирс находит возможности, даже когда нападение рассыпается»
Зайон Уильямсон высоко оценивает потенциал новичка «Пеликанс».
7-й номер драфта-2025 Джеремайя Фирс провел первый официальный матч за «Пеликанс» (122:128). В его активе 17 очков (7 из 10 с игры) и 2 передачи за 18 минут со скамейки.
«Были моменты, когда нам очень нужны были очки. И даже когда наше нападение рассыпалось, он находил возможности, шел к кольцу или попадал со средней дистанции. Его имя (Fears) говорит само за себя. Братишка не знает страха (fearless). И становится лучше с каждым днем, как я и говорил в тренировочном лагере», – заключил форвард «Нового Орлеана».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1508 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Нового Орлеана»
