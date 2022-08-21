Джош Харт: «Майкл Бизли – самый талантливый баскетболист, которого я когда-либо видел»

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Свингмен «Портленда» Джош Харт посоветовал клубам НБА обратить внимание на свободного агента Майкла Бизли (33 года, 206 см).

«Кто-то должен подписать этого парня как можно скорее. Самый талантливый баскетболист, которого я когда-либо видел», – написал Харт в Twitter.

Бизли и Харт были партнерами по команде в «Лейкерс» в сезоне-2018/19.

Бизли был выбран под 2-м номером драфта-2008. 33-летний форвард не объявлял о завершении карьеры, но не играет в НБА с февраля 2019 года.

В июне сообщалось, что он подпишет контракт с китайским клубом «Шанхай Шакс».

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