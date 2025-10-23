Тре Джонсон: «Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. Сейчас учусь у Си Джей Макколума»

Тре Джонсон рассказал о влиянии ветеранов на свою карьеру.

Защитник был выбран 6-м на драфте-2025 и попал в «Вашингтон ». В дебютном матче против «Бакс» на его счету 16 очков (5 из 11 с игры, 4 из 8 из-за дуги) и 5 подборов за 26 минут со скамейки запасных.

«Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. У него отличные габариты и работа ног. Он всегда знает, как найти нужные позиции на площадке. Заботится о своем теле все годы в лиге. Единственный способ оставаться на подобном уровне. Но встреча с ним (11 ноября) будет просто рядовой игрой. Я хочу побеждать, и у нас разная форма.

Сейчас учусь у Си Джей Макколлума профессионализму. Слежу, как он занимается своим здоровьем и что делает на площадке. Очень впечатляюще.

Я первый и последний в зале, стараюсь улучшить свою игру. Попытаюсь провести все 82 матча, чтобы не упускать возможности поиграть против всех.

Наша команда способна на многое, надо только найти общий язык», – заключил новичок.