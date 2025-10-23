  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тре Джонсон: «Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. Сейчас учусь у Си Джей Макколума»
0

Тре Джонсон: «Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. Сейчас учусь у Си Джей Макколума»

Тре Джонсон рассказал о влиянии ветеранов на свою карьеру.

Защитник был выбран 6-м на драфте-2025 и попал в «Вашингтон». В дебютном матче против «Бакс» на его счету 16 очков (5 из 11 с игры, 4 из 8 из-за дуги) и 5 подборов за 26 минут со скамейки запасных.

«Ориентировался на Кевина Дюрэнта в своем развитии. У него отличные габариты и работа ног. Он всегда знает, как найти нужные позиции на площадке. Заботится о своем теле все годы в лиге. Единственный способ оставаться на подобном уровне. Но встреча с ним (11 ноября) будет просто рядовой игрой. Я хочу побеждать, и у нас разная форма.

Сейчас учусь у Си Джей Макколлума профессионализму. Слежу, как он занимается своим здоровьем и что делает на площадке. Очень впечатляюще.

Я первый и последний в зале, стараюсь улучшить свою игру. Попытаюсь провести все 82 матча, чтобы не упускать возможности поиграть против всех.

Наша команда способна на многое, надо только найти общий язык», – заключил новичок.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1510 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Essentially Sports
logoТре Джонсон
logoВашингтон
logoКевин Дюрэнт
logoМилуоки
logoНБА
logoСи Джей Макколлум
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»
сегодня, 08:59
НБА. «Бруклин» уступил «Шарлотт», у Дёмина 14+5, «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» и другие результаты
сегодня, 06:13
Кевин Портер получил травму голеностопа
сегодня, 05:40Видео
Главные новости
Сербский арбитр Евролиги арестован по подозрению в связях с организованной преступной группой
5 минут назад
Дарко Раякович бурно отпраздновал победу «Торонто» над «Атлантой»
34 минуты назадВидео
Владимир Дёмин: «Егор заряжен на трехочковую атаку, которая всегда была его главным оружием. Вижу предпосылки к хорошему игровому времени»
57 минут назад
Зайон Уильямсон: «Джеремайя Фирс находит возможности, даже когда нападение рассыпается»
сегодня, 09:40Видео
Матас Бузелис набрал 21 очко и 6 подборов в победной игре против «Детройта»
сегодня, 09:15Видео
Яннис Адетокумбо: «Не обязательно постоянно показывать звездный уровень. 12-15 очков от 5 парней достаточно для побед»
сегодня, 08:59
Чарльз Баркли о крупном поражении «Клипперс»: «У Кавая Ленарда 2 работы, трудно заниматься баскетболом»
сегодня, 08:48
Андрей Кириленко: «Такого дебюта Дёмина мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, уверенность под давлением гостевых трибун»
сегодня, 08:30
«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую». Джейсон Тейтум может вернуться на площадку в этом сезоне
сегодня, 08:21
Энтони Дэвис: «Остается только молиться, что Вембаньяма промажет. Заблокировать его невозможно»
сегодня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
Спенсер Динуидди вызывает активный интерес со стороны клубов Евролиги
вчера, 20:30
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
вчера, 20:02
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
вчера, 19:37
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
вчера, 19:30
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
вчера, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
вчера, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
вчера, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
вчера, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
вчера, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
вчера, 14:36