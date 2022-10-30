«Шанхай» отчислил Майкла Бизли, который перешел в команду в июне
Китайский «Шанхай» решил расстаться с известным форвардом Майклом Бизли (33 года, 206 см).
Бизли перешел в команду в июне, заключив контракт на 7-значную сумму.
«Шаркс» также отчислили другого американского легионера Джамала Фрэнклина (31 год, 196 см), который в прошлом сезоне помог клубу впервые за 20 лет завершить чемпионат в Топ-4.
Бизли – 2-й номер драфта НБА 2008 года. В лиге он последний раз играл в сезоне-18/19 за «Лейкерс».
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