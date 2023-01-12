Джордан Макрэй второй раз подряд стал MVP тура в Еврокубке

Атакующий защитник тель-авивского « » признан MVP 10-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2022/23.

Американец получил награду второй раз подряд. 22 декабря он был признан MVP 9-го тура.

Вчера Макрэй помог «Хапоэлю» одержать гостевую победу над «Лондоном» (95:93), набрав 36 очков, 4 передачи и 3 подбора. Показатель эффективности игрока составил 40 баллов.

Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России