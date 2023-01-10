Еврокубок. «Брешия» против «Ховентуда», «Париж» примет «Тюрк Телеком»

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Тюрк Телеком Брешия Париж Баскетбол

Во вторник, 10 января, пройдут два матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Итальянская «Брешия» дома сыграет против испанского «Ховентуда», французский «Париж» примет турецкий «Тюрк Телеком».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Брешия Италия  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
10 января, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 6-3, Ховентуд Испания – 6-3, Венеция Италия – 5-4, Бурсаспор Турция – 5-4, Ульм Германия – 5-4, Прометей Украина – 5-4, Литкабелис Литва – 4-5, Брешия Италия – 4-5, Клуж Румыния – 3-6, Цедевита-Олимпия Словения – 2-7.

Группа B

Париж Франция  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
10 января, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 7-2, Гран-Канария Испания – 7-2, Париж Франция – 6-3, Будучность Черногория – 5-4, Промитеас Греция – 5-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Гамбург Германия – 3-6, Тренто Италия – 2-7, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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