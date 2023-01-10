Еврокубок. «Брешия» против «Ховентуда», «Париж» примет «Тюрк Телеком»
Во вторник, 10 января, пройдут два матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Итальянская «Брешия» дома сыграет против испанского «Ховентуда», французский «Париж» примет турецкий «Тюрк Телеком».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 10 января, 22.30, «PalaLeonessa»
Положение команд: Бурк Франция – 6-3, Ховентуд Испания – 6-3, Венеция Италия – 5-4, Бурсаспор Турция – 5-4, Ульм Германия – 5-4, Прометей Украина – 5-4, Литкабелис Литва – 4-5, Брешия Италия – 4-5, Клуж Румыния – 3-6, Цедевита-Олимпия Словения – 2-7.
Группа B
- Дата проведения
- 10 января, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 7-2, Гран-Канария Испания – 7-2, Париж Франция – 6-3, Будучность Черногория – 5-4, Промитеас Греция – 5-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Гамбург Германия – 3-6, Тренто Италия – 2-7, Шленск Польша – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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