Йокич признан игроком года в Сербии, Мицич и Теодосич получили голоса

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Центровой «Денвера» Никола Йокич получил награду лучшему игроку 2022 года в Сербии.

По итогам голосования сербских журналистов и представителей местной баскетбольной федерации Йокич получил 34 голоса. За прошедший год он был признан MVP НБА и вошел в первую символическую пятерку лиги, принял участие в Матче всех звезд НБА, был лидером сборной Сербии на Евробаскете-2022.

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил четыре голоса. Он стал чемпионом Евролиги и был признан MVP «Финала четырех».

Милош Теодосич получил один голос. Он помог «Виртусу» выиграть Еврокубок и стал MVP финала в этом турнире.

Йокич признан лучшим игроком года в Сербии в третий раз за карьеру и делит первое место по данному показателю с 3-кратной чемпионкой женской Евролиги Соней Васич. Ранее лидер «Наггетс» был удостоен этой награды в 2018 и 2021 годах.

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1 комментарий

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Białystok Forch
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Полностью заслужено. В Сербии это единственный действующий MVP НБА. 🙃
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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