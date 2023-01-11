Йокич признан игроком года в Сербии, Мицич и Теодосич получили голоса

Центровой « » Никола Йокич получил награду лучшему игроку 2022 года в Сербии.

По итогам голосования сербских журналистов и представителей местной баскетбольной федерации Йокич получил 34 голоса. За прошедший год он был признан MVP и вошел в первую символическую пятерку лиги, принял участие в всех звезд НБА, был лидером сборной Сербии на Евробаскете-2022.

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич получил четыре голоса. Он стал чемпионом Евролиги и был признан MVP «Финала четырех».

Милош Теодосич получил один голос. Он помог «Виртусу» выиграть и стал MVP финала в этом турнире.

Йокич признан лучшим игроком года в Сербии в третий раз за карьеру и делит первое место по данному показателю с 3-кратной чемпионкой женской Соней Васич. Ранее лидер «Наггетс» был удостоен этой награды в 2018 и 2021 годах.

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