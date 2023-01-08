Покинувший «Зенит» Джо Томассон продолжит карьеру в Греции

Теги переходы Зенит Еврокубок чемпионат Греции Джо Томассон Промитеас Баскетбол

Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) официально стал игроком греческого «Промитеаса».

Томассон начинал сезон в «Зените», но клуб из Санкт-Петербурга в конце декабря решил расстаться с американцем.

Томассон в 14 матчах Лиги ВТБ набирал 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

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