Покинувший «Зенит» Джо Томассон продолжит карьеру в Греции
Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) официально стал игроком греческого «Промитеаса».
Томассон начинал сезон в «Зените», но клуб из Санкт-Петербурга в конце декабря решил расстаться с американцем.
Томассон в 14 матчах Лиги ВТБ набирал 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
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