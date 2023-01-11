Еврокубок. «Литкабелис» встретится с «Прометеем», «Венеция» примет «Ульм» и другие матчи

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В среду, 11 января, пройдут 8 матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Литовский «Литкабелис» встретится с украинским «Прометеем», итальянская «Венеция» примет на своей площадке немецкий «Ульм».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бурсаспор Турция  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
11 января, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Литкабелис Литва  –  Прометей Украина
Дата проведения
11 января, 20.00, «Cido Arena»
Онлайн матча

Клуж Румыния  –  Бурк Франция
Дата проведения
11 января, 20.30, «BTarena»
Онлайн матча

Рейер Венеция Италия  –  Ульм Германия
Дата проведения
11 января, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 6-3, Ховентуд Испания – 6-4, Венеция Италия – 5-4, Бурсаспор Турция – 5-4, Ульм Германия – 5-4, Прометей Украина – 5-4, Брешия Италия – 5-5, Литкабелис Литва – 4-5, Клуж Румыния – 3-6, Цедевита-Олимпия Словения – 2-7.

Группа B

Промитеас Греция  –  Тренто Италия
Дата проведения
11 января, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Будучность Черногория
Дата проведения
11 января, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
11 января, 22.00, «Centennial Hall»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
11 января, 22.30, «SSE Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 7-2, Тюрк Телеком Турция – 7-3, Париж Франция – 7-3, Будучность Черногория – 5-4, Промитеас Греция – 5-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-4, Лондон Лайонс Великобритания – 4-5, Гамбург Германия – 3-6, Тренто Италия – 2-7, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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