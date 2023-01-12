Кавай Ленард: «Мы проигрываем матчи из-за ограничения времени. Это вызывает разочарование»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард признался, что ему не нравится играть с ограничением времени.
«Выходить с ограничением времени – это разочарование. Все-таки я не беру на себя все броски, а стараюсь играть в командный баскетбол.
Это вызывает разочарование. На данном этапе мы проигрываем матчи из-за ограничения времени», – заявил Ленард.
У «Клипперс» недавно была серия из шести поражений, команда идет 6-й на Западе с результатом 22-21.
31-летний Ленард полностью пропустил минувший сезон НБА из-за травмы. В этом розыгрыше он проводит на площадке в среднем по 29,1 минуты.
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А вот по Джорджу вопросы есть.
Человек на максималке в роли второй звезды, который должен тащить команду, а он постоянно болен, а когда на паркете, то как правило тоже не тащит. ПГ13 далеко не Кавай, поэтому свой статус и контракт не оправдывает.К тому же уже не молод и ждать, когда он наконец будет готов играть в полную силу видимо не стоит.