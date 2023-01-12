Звездный форвард «Клипперс» признался, что ему не нравится играть с ограничением времени.

«Выходить с ограничением времени – это разочарование. Все-таки я не беру на себя все броски, а стараюсь играть в командный баскетбол.

Это вызывает разочарование. На данном этапе мы проигрываем матчи из-за ограничения времени», – заявил Ленард.

У « » недавно была серия из шести поражений, команда идет 6-й на Западе с результатом 22-21.

31-летний Ленард полностью пропустил минувший сезон НБА из-за травмы. В этом розыгрыше он проводит на площадке в среднем по 29,1 минуты.

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