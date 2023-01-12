Кавай Ленард: «Мы проигрываем матчи из-за ограничения времени. Это вызывает разочарование»

Теги Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард признался, что ему не нравится играть с ограничением времени.

«Выходить с ограничением времени – это разочарование. Все-таки я не беру на себя все броски, а стараюсь играть в командный баскетбол.

Это вызывает разочарование. На данном этапе мы проигрываем матчи из-за ограничения времени», – заявил Ленард.

У «Клипперс» недавно была серия из шести поражений, команда идет 6-й на Западе с результатом 22-21. 

31-летний Ленард полностью пропустил минувший сезон НБА из-за травмы. В этом розыгрыше он проводит на площадке в среднем по 29,1 минуты.

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8 комментариев

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Андрей Габдрахманов
Ответ Виктор Шакуров
Да уж... Вот в этом и проблемы звездных дуэтов, больших трио и вообще суперкоманд. Как полагается, такие коллективы набираются уже из игроков которые прошли экватор своей карьеры и идут на спад. Поэтому, в виду возраста идут травмы, игроки пропускают от трети до половины сезона (а то и больше), и толком ни какой сыгранности. Вспомните Быков, когда Роуз после травмы пытался вернуться. Без него, Чикаго более менее играли норм (тогда уже начали ставить игру вокруг Джимми) , а когда возвращался Роуз, начинались проблемы. Все они уже - Кавай, Джордж, CP3, Дэвис и т.д., все они бомбы с неизвестным таймером, ни знаешь когда рванет. Сейчас надо делать ставку на молодых. Они рвут лигу. Ну и Ёкич с Дончичем))).
Ну это не так ) Дэвис ? И Экватор ? Да и Лал не супер -команда. Лол конечно) Хит супер -команда и и да Уейд как раз там был уже не на пике на самом ) и все получилось. Сейчас и молодые ломаются .. вон у Николы все -время травмированы его звёздные партнёры.. да и Ленард и Джордж были всегда травматы и Карри и.т.д очень многие сразу с первого сезона. Это проблема всей Нба
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Андрей Габдрахманов
Ответ Сергей Пузанков
Ну не знаю, ну вот не сломается он в регулярке играя до 30 минут, так сломается в ПО когда надо будет играть по 40... Надеяться, что когда-нибудь всё сложится, как сложилось у Торонто (так, чтоб ещё у соперника по финалу все лидеры вылетели) - это несерьёзно. Хотя посоветовать ничего не могу, только посочувствовать. Впрочем, это же Клипперс. Для них и призрачная надежда - это уже почти как титул.
Надо до финала ещё дойти ) и в плей-офф выйти ) надо что бы начали вылетать прямо сейчас и весь плей-офф)
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Сергей Пузанков
Ну не знаю, ну вот не сломается он в регулярке играя до 30 минут, так сломается в ПО когда надо будет играть по 40... Надеяться, что когда-нибудь всё сложится, как сложилось у Торонто (так, чтоб ещё у соперника по финалу все лидеры вылетели) - это несерьёзно. Хотя посоветовать ничего не могу, только посочувствовать. Впрочем, это же Клипперс. Для них и призрачная надежда - это уже почти как титул.
+6
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+6
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Виктор Шакуров
Да уж... Вот в этом и проблемы звездных дуэтов, больших трио и вообще суперкоманд. Как полагается, такие коллективы набираются уже из игроков которые прошли экватор своей карьеры и идут на спад. Поэтому, в виду возраста идут травмы, игроки пропускают от трети до половины сезона (а то и больше), и толком ни какой сыгранности. Вспомните Быков, когда Роуз после травмы пытался вернуться. Без него, Чикаго более менее играли норм (тогда уже начали ставить игру вокруг Джимми) , а когда возвращался Роуз, начинались проблемы. Все они уже - Кавай, Джордж, CP3, Дэвис и т.д., все они бомбы с неизвестным таймером, ни знаешь когда рванет. Сейчас надо делать ставку на молодых. Они рвут лигу. Ну и Ёкич с Дончичем))).
+3
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+3
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Дмитрий Сологубов
Кавая с его историей травм надо беречь.Это высокоточное оружие для решающих матчей.Поэтому к ситуации с ним вопросов нет.
А вот по Джорджу вопросы есть.
Человек на максималке в роли второй звезды, который должен тащить команду, а он постоянно болен, а когда на паркете, то как правило тоже не тащит. ПГ13 далеко не Кавай, поэтому свой статус и контракт не оправдывает.К тому же уже не молод и ждать, когда он наконец будет готов играть в полную силу видимо не стоит.
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Ivan Vilkov
Правильно, не надо силы Кавая беречь. Пару матчей по 40 минут сыграет, в лазарете отдохнет потом месяцок если что.
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Свежий
Все мы, к сожалению, знаем, что произойдет, если Кавай будет играть без ограничения по времени. 50 матчей за сезон — уже отличный результат для него.
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+4
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Alex1104
И гвоздиков в паркете наколотили...
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