«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис
Джастин Эдлер-Дэвис продолжит карьеру в «Ираклисе».
27-летний американский легкий форвард Джастин Эдлер-Дэвис (193 см) официально присоединился к греческому «Ираклису».
Баскетболист провел 5 лет в NCAA, после чего перебрался в Европу, начав карьеру в Португалии.
Нынешний сезон форвард открыл выступлением за «Гамбург» (6,9 очка и 3,4 подбора за 16,3 минуты в среднем в чемпионате Германии), но теперь переехал в Грецию.
«Ираклис» идет в национальном чемпионате с результатом 3-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Ираклиса»
