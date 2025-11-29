«Ираклис» подписал американского форварда Джастина Эдлер-Дэвис

Джастин Эдлер-Дэвис продолжит карьеру в «Ираклисе».

27-летний американский легкий форвард Джастин Эдлер-Дэвис (193 см) официально присоединился к греческому «Ираклису».

Баскетболист провел 5 лет в NCAA, после чего перебрался в Европу, начав карьеру в Португалии.

Нынешний сезон форвард открыл выступлением за «Гамбург » (6,9 очка и 3,4 подбора за 16,3 минуты в среднем в чемпионате Германии), но теперь переехал в Грецию.

«Ираклис» идет в национальном чемпионате с результатом 3-4.