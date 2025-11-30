  • Спортс
Снуп Догг – Дончичу, который стал отцом девочки: «Она пронзит прямо в сердце, но это сделает тебя лучше»

Снуп Догг дал Луке Дончичу совет по воспитанию дочери.

Рэпер Снуп Догг во время посещения тренировки «Лейкерс» пообщался со звездой калифорнийцев Лукой Дончичем.

В процессе легендарный музыкант узнал, что в конце 2023 года словенец стал отцом девочки.

Снуп Догг: О, у тебя есть дочь? Ты должен был стать другим человеком. Она пронзит тебя прямо в сердце, Лука. Но это сделает тебя лучше.

Дончич: Когда им исполняется 18, это становится проблемой.

Снуп Догг: Секьюрити. Знаешь, как надо обеспечивать безопасность? Для нее тебе понадобится двойная охрана.

Дончич: Я сам буду ее службой секьюрити (улыбается).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
