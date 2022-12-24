Кавай Ленард – о камбэке «Сиксерс»: «Дали им совершить слишком много открытых бросков»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард назвал причины поражения от «Филадельфии» (114:119) минувшей ночью.

Калифорнийцы вели «+12» к большому перерыву, но «Сиксерс» сравняли счет в третьей четверти и добились победы.

«Нам нужно лучше справляться с быстрыми атаками соперника. Мы дали им совершить слишком много открытых бросков. Помимо этого, во второй половине мы плохо двигали мяч в нападении», – сказал Ленард.

31-летний баскетболист стал самым результативным в составе «Клипперс». Он набрал 28 очков (12-19 с игры, 1-2 из-за дуги), 3 подбора и 5 передач за 33,6 минуты на площадке.

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