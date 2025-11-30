Никола Йокич реализовал 100% бросков с игры (26 очков) и был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом»

Йокич провел сверхэффективный матч, попав все броски с игры.

В игре против «Финикса » центровой «Денвера » Никола Йокич был безупречен в бросках с игры: все 7 его попыток, включая 2 трехочковых, достигли цели. Серб добавил 10 из 11 попаданий с линии штрафных и принес своей команде в сумме 26 очков.

Этот матч стал для центрового третьим за карьеру в «регулярках», когда ему удалось набрать 25+ очков с 100% реализацией с игры. В истории НБА только Уилт Чемберлен провел больше таких игр (7).

Также Йокич остановился в шаге от очередного трипл-дабла, собрав 9 подборов и сделав 10 результативных передач при 5 потерях.

«Наггетс» суммарно реализовали 22 из 38 трехочковых (57,9%) и разобрались с «Санс» – 130:112.