  • Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»
21

Яннис Адетокумбо: «Через пять лет мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории НБА»

Яннис Адетокумбо нацелился превзойти Леброна Джеймса по набранным очкам.

Сегодня звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал 42-м баскетболистом в истории НБА, кому покорился рубеж в 21000 очков. Однако своей конечной целью он считает покорение вершины списка лучших бомбардиров в истории.

«Подумайте от тех парнях, которые находятся выше меня. Мы говорим о Майкле Джордане, Кобе Брайанте, Леброне Джеймсе, Уилте Чемберлене и Кевине Дюрэнте. Я думаю, это величайшие из величайших.

Достиг ли я того же, что они? Я так не думаю. Есть ли у меня пространство для прогресса и роста в течение последующих лет, чтобы продолжать писать свое собственное наследие? Да. И я считаю, что путь к вершине списка бомбардиров займет не шесть, семь или восемь лет. По моему мнению, это случится через четыре или пять лет. Я думаю, что когда мне будет 35 лет, и я буду сидеть на этом стуле, мы будем обсуждать меня на вершине списка лучших бомбардиров в истории. И я воплощу эти слова в реальность, и не просто потому, что я так говорю, а потому что я верю, что сделаю это. Это то, чего я хочу достичь», – подчеркнул Адетокумбо.

Леброн Джеймс (42250) является действующим лидером в истории НБА по набранным очкам.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
