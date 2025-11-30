Джонатан Куминга вернулся после пропуска 7 матчей – 10 очков в игре с «Пеликанс»
Куминга провел первую игру после 7-матчевого перерыва.
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга пропустил 7 последних игр команды из-за тендинита в обоих коленях.
Сегодня он принял участие в матче против «Нового Орлеана» и набрал 10 очков, включая 2 подряд трехочковых в середине четвертой четверти при равном счете.
Также на счету Куминги 1 подбор и 2 передачи при 2 потерях за 19 минут на паркете.
«Уорриорс» справились с «Пеликанс» – 104:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Hoops Showtime в соцсети X
