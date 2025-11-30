  • Спортс
Зак Лоу: «Леброн вписался отлично, Ривз доминирует, монструозная атака. «Лейкерс», дайте немного драмы»

Известный журналист пожаловался на то, что «Лейкерс» слишком хороши.

Эксперт Зак Лоу констатировал, что «Лейкерс» в этом сезоне показывают отличный баскетбол и не генерируют привычный уровень остроты и напряжения.

«Леброн вписался так органично. Это почти пугает. Мне бы не помешало немного драмы. Мне бы не помешало немного напряжения. Он отлично вписался после возвращения. Ставит заслоны, забегает, ускоряется, делает все эти вещи.

Остин Ривз показывает лучший баскетбол в своей жизни. Как-то так получилось, что парень, которого «Мэверикс» не получили в обмене с участием Луки Дончича, сейчас доминирует.

У них в самом деле монструозная атака. А ведь эта конференция должна была принадлежать «Тандер», «Наггетс» и «Рокетс». «Лейкерс» пока что впереди «Рокетс», впереди «Наггетс». Сейчас они вторые на Западе», – считает эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Зак Лоу
