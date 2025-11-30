  • Спортс
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» проиграла УГМК, МБА уверенно обыграла «Энергию» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошли пять матчей.

«Надежда» уступила УГМК, МБА разгромила «Энергию».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Енисей – 66:71 (19:11, 18:20, 17:19, 12:21)

ДИНАМО М: Маккарти-Уильямс (13 + 6 передач), Пьер Луис (12 + 8 подборов), Кузнецова (10).

ЕНИСЕЙ: Олейникова (15 + подборов + 4 передачи), Веселова (12), Родионова (9).

30 ноября. 14.00

Самара – Ника – 43:97 (11:29, 7:29, 11:16, 14:23)

САМАРА: Тихонова (8), Годяева (7), Михайлова (6 + 8 подборов).

НИКА: Мусина (15 + 6 подборов), Якушина, Левченко (обе – по 11).

30 ноября. 14.00

Надежда – УГМК – 64:76 (24:22, 16:22, 15:19, 9:13)

НАДЕЖДА: Беверли Келли (19 + 6 подборов), Комарова (12 + 10 подборов + 4 передачи), Монро Хасинта (11 + 5 подборов).

УГМК: Бентли (16 + 5 подборов + 6 передач), Уокер (14 + 9 подборов), Майга (9).

30 ноября. 15.00

Спарта энд К – Динамо Новосибирск – 86:65 (25:15, 24:22, 21:12, 16:16)

СПАРТА ЭНД К: Довнар-Запольская (13), Люлина (12), Федорова (12 + 9 подборов), Селезенева (12 + 7 передач), Нуритдинова (11).

ДИНАМО Н: Поляшова (16), Корсакова (11 + 4 передачи), Петти (10 + 7 подборов), Андрущенко (10).

30 ноября. 16.00

МБА – Энергия – 83:66 (29:22, 14:23, 18:12, 22:9)

МБА: Фролкина (22 + 5 подборов), Савкович (15 + 4 подбора + 4 передачи), Савукова (14 + 6 передач), Яковлева (10 + 6 подборов).

ЭНЕРГИЯ: Переменина (16), Елисеева (13 + 5 подборов + 7 передач), Кузнецова (10 + 6 подборов).

30 ноября. 17.30

Положение команд: УГМК – 11-0, Динамо Курск – 9-1, Надежда – 8-3, Ника – 7-4, Спарта энд К – 6-4, МБА – 6-5, Динамо Москва – 5-6, Енисей – 3-7, Энергия 2-6, Динамо Новосибирск – 2-9, Нефтяник – 1-8, Самара – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
