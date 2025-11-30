Премьер-лига. Женщины. «Надежда» проиграла УГМК, МБА уверенно обыграла «Энергию» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошли пять матчей.

«Надежда » уступила УГМК, МБА разгромила «Энергию». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Динамо Москва – Енисей – 66:71 (19:11, 18:20, 17:19, 12:21) ДИНАМО М : Маккарти-Уильямс (13 + 6 передач), Пьер Луис (12 + 8 подборов), Кузнецова (10). ЕНИСЕЙ : Олейникова (15 + подборов + 4 передачи), Веселова (12), Родионова (9). 30 ноября . 14.00 Самара – Ника – 43:97 (11:29, 7:29, 11:16, 14:23) САМАРА : Тихонова (8), Годяева (7), Михайлова (6 + 8 подборов). НИКА : Мусина (15 + 6 подборов), Якушина, Левченко (обе – по 11). 30 ноября . 14.00 Надежда – УГМК – 64:76 (24:22, 16:22, 15:19, 9:13) НАДЕЖДА : Беверли Келли (19 + 6 подборов), Комарова (12 + 10 подборов + 4 передачи), Монро Хасинта (11 + 5 подборов). УГМК : Бентли (16 + 5 подборов + 6 передач), Уокер (14 + 9 подборов), Майга (9). 30 ноября . 15.00 Спарта энд К – Динамо Новосибирск – 86:65 (25:15, 24:22, 21:12, 16:16) СПАРТА ЭНД К : Довнар-Запольская (13), Люлина (12), Федорова (12 + 9 подборов), Селезенева (12 + 7 передач), Нуритдинова (11). ДИНАМО Н : Поляшова (16), Корсакова (11 + 4 передачи), Петти (10 + 7 подборов), Андрущенко (10). 30 ноября . 16.00 МБА – Энергия – 83:66 (29:22, 14:23, 18:12, 22:9) МБА : Фролкина (22 + 5 подборов), Савкович (15 + 4 подбора + 4 передачи), Савукова (14 + 6 передач), Яковлева (10 + 6 подборов). ЭНЕРГИЯ : Переменина (16), Елисеева (13 + 5 подборов + 7 передач), Кузнецова (10 + 6 подборов). 30 ноября . 17.30 Положение команд : УГМК – 11-0, Динамо Курск – 9-1, Надежда – 8-3, Ника – 7-4, Спарта энд К – 6-4, МБА – 6-5, Динамо Москва – 5-6, Енисей – 3-7, Энергия 2-6, Динамо Новосибирск – 2-9, Нефтяник – 1-8, Самара – 2-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.