Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»
Джимми Батлер напугал фанатов своим падением .
Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер рассказал о своем состоянии после опасного падения в матче с «Пеликанс» (104:96), в котором он отыграл 37 минут и набрал 24 очка, 8 подборов и 10 передач.
«Помогли ли мне локти смягчить удар? Да ладно вам, я рухнул прямо на задницу, но она у меня крепкая (смеется и хлопает себя по пятой точке).
Матч с «Оклахомой» во вторник? Я люблю играть, люблю пробовать себя в противостоянии с особенными командами. Мне очень хочется сыграть с этими парнями, я надеюсь, все будет нормально. Мы еще посмотрим, но надеюсь сыграть», – поделился Батлер.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
