2

Джимми Батлер надеется сыграть с «Тандер» после неприятного падения в матче с «Пеликанс»

Джимми Батлер напугал фанатов своим падением .

Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер рассказал о своем состоянии после опасного падения в матче с «Пеликанс» (104:96), в котором он отыграл 37 минут и набрал 24 очка, 8 подборов и 10 передач.

«Помогли ли мне локти смягчить удар? Да ладно вам, я рухнул прямо на задницу, но она у меня крепкая (смеется и хлопает себя по пятой точке).

Матч с «Оклахомой» во вторник? Я люблю играть, люблю пробовать себя в противостоянии с особенными командами. Мне очень хочется сыграть с этими парнями, я надеюсь, все будет нормально. Мы еще посмотрим, но надеюсь сыграть», – поделился Батлер.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoДжимми Батлер
logoОклахома-Сити
logoНБА
травмы
logoГолден Стэйт
