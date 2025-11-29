«Дубай» расстался с филиппинским защитником Терди Равеной

Терди Равена покинул «Дубай».

28-летнему защитнику «Дубая» Терди Равене не удалось стать первым филиппинцем в Евролиге. «Дубай » объявил о расставании с игроком, так и не дав ему игрового времени в этом чемпионате.

Равена присоединился к клубу из ОАЭ в его первом в истории предыдущем сезоне и отыграл 18 матчей в Адриатической лиге, набирая 0,9 очка и 0,6 подбора за 4,1 минуты в среднем.

«Терди, спасибо за твои усилия, твой дух и энергию каждый день. Ты всегда останешься частью нашей семьи», – написал клуб в соцсетях.