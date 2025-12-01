НБА. 32 очка и 17 подборов Зака Иди помогли «Мемфису» обыграть «Сакраменто», «Бостон» справился с «Кливлендом» благодаря 42 очкам Пэйтона Притчарда и другие результаты
«Юта» дома уступила «Хьюстону» (101:129) в раннем матче.
«Нью-Йорк» разобрался с «Торонто» (116:94) во встрече команд с третьей и второй строчки таблицы Восточной конференции.
«Атланта» обыграла «Филадельфию» после двух овертаймов (142:134), форвард «Хоукс» Джейлен Джонсон набрал 41 очко (10 из 21 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 17 из 22 с линии), 14 подборов и 7 передач.
Центровой «Мемфиса» Зак Иди обновил рекорд карьеры, набрав 32 очка (16 из 20 с игры) в победной игре против «Сакраменто» (115:107). На счету Иди также 17 подборов и 5 блок-шотов.
«Бостон» выстоял в матче против «Кливленда» (117:115). Защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 42 очка (15 из 22 с игры, 6 из 11 трехочковых, 6 из 6 штрафных), форвард «кельтов» Джейлен Браун оформил четвертый за карьеру трипл-дабл: 19 очков, 12 подборов и 11 передач при 6 потерях.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.