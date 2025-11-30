Тайрон Лю после поражения от «Далласа»: «Мы уже много чего перепробовали. Сейчас никакого следующего шага нет»

Тайрон Лю признал, что на данный момент не видит пути исправления ситуации.

После сегодняшнего поражения от «Далласа » (110:114) у главного тренера «Клипперс » Тайрона Лю спросили, есть ли следующий шаг, который «Клипперс» могут сделать на данном этапе, поскольку ничего не меняется.

«Мы уже много чего перепробовали. Будем пробовать и дальше. Сейчас никакого следующего шага нет», – ответил Лю.

На данный момент «Клипперс» занимают предпоследнее место в Западной конференции с результатом 5-15.