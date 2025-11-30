ЧМ-2027. Отборочный турнир. 18 очков Габриэле Прочиды в 4-й четверти помогли Италии вырвать победу у Литвы, Испания разгромила Грузию и другие результаты
Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.
24 очка Габриэле Прочиды помогли Италии обыграть Литву.
Испания одержала крупную победу над Грузией.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Группа A
Украина – Дания – 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:22)
30 ноября. 20.00
Испания – Грузия – 90:61 (19:22, 28:11, 23:13, 20:15)
30 ноября. 21:45
Положение команд: Украина – 2-0, Испания – 2-0, Грузия – 0-2, Дания – 0-2.
Группа B
Португалия – Греция – 68:76 (17:24, 19:13, 13:19, 19:20)
30 ноября. 20.00
Румыния – Черногория – 75:80 (17:26, 17:23, 22:16, 19:15)
30 ноября. 20.00
Положение команд: Греция – 2-0, Португалия – 1-1, Черногория – 1-1, Румыния – 0-2.
Группа C
Швейцария – Турция – 60:85 (17:23, 8:18, 17:24, 18:20)
30 ноября. 19.00
Босния и Герцеговина – Сербия – 72:74 (15:13, 24:22, 19:16, 14:23)
30 ноября. 22.00
Положение команд: Турция – 2-0, Сербия – 2-0, Босния и Герцеговина – 0-2, Швейцария – 0-2.
Группа D
Литва – Италия – 81:82 (19:16, 20:18, 15:20, 27:28)
30 ноября. 19.30
Исландия – Великобритания – 84:90 (17:17, 18:26, 16:26, 33:21)
30 ноября. 19.45
Положение команд: Исландия – 1-1, Литва – 1-1, Великобритания – 1-1, Италия – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
