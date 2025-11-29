«Милуоки» проиграл 7 матчей подряд – худшая серия с дебютного сезона Янниса Адетокумбо

«Бакс» потерпели поражение в 7 играх подряд впервые за 11 лет.

Сегодня «Милуоки » уступил «Нью-Йорку» (109:118) в матче Кубка НБА.

Это поражение стало для «Бакс» седьмым подряд. В последний раз «олени» терпели такую неудачную серию в 2014 году, в дебютном сезоне звездного форварда Янниса Адетокумбо .

Сам грек пропустил 4 из 7 игр проигрышного отрезка из-за растяжения мышц паха.