Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral
Дончич выбрал эффектный автомобиль для поездки на матч.
Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич приехал на игру против «Далласа» на своем спорткаре Bugatti W16 Mistral.
Всего было произведено 99 экземпляров этой модели, каждый из которых был продан по предзаказу с ценником в 5 миллионов евро.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
