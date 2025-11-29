Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral

Дончич выбрал эффектный автомобиль для поездки на матч.

Звездный разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич приехал на игру против «Далласа» на своем спорткаре Bugatti W16 Mistral.

Всего было произведено 99 экземпляров этой модели, каждый из которых был продан по предзаказу с ценником в 5 миллионов евро.