Видео
8

Лука Дончич прибыл на игру с «Далласом» на своем Bugatti W16 Mistral

Дончич выбрал эффектный автомобиль для поездки на матч.

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич приехал на игру против «Далласа» на своем спорткаре Bugatti W16 Mistral.

Всего было произведено 99 экземпляров этой модели, каждый из которых был продан по предзаказу с ценником в 5 миллионов евро.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «С гордостью наблюдаю за Бронни и его взрослением. Стараюсь помогать, но он должен пройти свой собственный путь»
29 ноября, 06:59
Лука Дончич хлопнул по ягодице Клэю Томпсону после забитого в лицо трехочкового
29 ноября, 05:40Видео
Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом»: «Моя задача в «Лейкерс» – укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки»
29 ноября, 04:25
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
20 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
37 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
57 минут назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
4 минуты назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
59 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37