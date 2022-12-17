Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что тело Кавая в порядке»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст высказал предположение, что форвард « » по-прежнему не восстановился после травм.

«Я точно не профессиональный спортсмен, но не думаю, что тело Кавая Ленарда в порядке. В понедельник он провел хороший матч. В среду я был на арене и наблюдал за ним. По-моему, он плохо двигается. У него было несколько хороших матчей, но в целом его игра не очень хорошо выглядит, особенно броски», – заявил Уиндхорст.

Ленард полностью пропустил сезон-2021/22 из-за разрыва крестообразной связки. В понедельник он набрал 25 очков, 9 подборов и 6 передач в матче против « » (113:93), в среду – 19 очков и 8 подборов во встрече с «Миннесотой» (99:88).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать