Брайан Уиндхорст: «Не думаю, что тело Кавая в порядке»

Теги травмы Бостон Клипперс Миннесота НБА Кавай Ленард Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст высказал предположение, что форвард «Клипперс» Кавай Ленард по-прежнему не восстановился после травм.

«Я точно не профессиональный спортсмен, но не думаю, что тело Кавая Ленарда в порядке. В понедельник он провел хороший матч. В среду я был на арене и наблюдал за ним. По-моему, он плохо двигается. У него было несколько хороших матчей, но в целом его игра не очень хорошо выглядит, особенно броски», – заявил Уиндхорст.

Ленард полностью пропустил сезон-2021/22 из-за разрыва крестообразной связки. В понедельник он набрал 25 очков, 9 подборов и 6 передач в матче против «Бостона» (113:93), в среду – 19 очков и 8 подборов во встрече с «Миннесотой» (99:88).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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4 комментария

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Сергей Пузанков
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Ответ Некрофилы Душанбе за Юве
так его же болячка не лечится не? он и не будет уже никогда в порядке, лишь бы инвалидом после спорта не остался
Не лечится, но он с ней раньше мог играть ограниченно. Сейчас скорее не про ту болячку речь, а про разрыв крестов и что он не восстановился полностью, что, к сожалению, бывает.
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Fungus_Amongus
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Броски уж точно не имеют отношения к его травмам. Нужно просто ритм игровой набрать, провести без длительных пропусков какое-то время.
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Tim Timson
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Только мертвый негр не идёт играть в баскетбол)
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Некрофилы Душанбе за Юве
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так его же болячка не лечится не?
он и не будет уже никогда в порядке, лишь бы инвалидом после спорта не остался
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