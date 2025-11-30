  • Спортс
  Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15
11

Без Ламело Болла на площадке «Шарлотт» превзошел «Торонто» в 4-й четверти и овертайме со счетом 32:15

«Хорнетс» переломили ход матча с «Рэпторс» со своей главной звездой на скамейке.

Звездный защитник «Шарлотт» Ламело Болл провел последние 8,5 минуты четвертой четверти и весь овертайм матча против «Торонто» на скамейке запасных.

В момент ухода Болла «Хорнетс» уступали 10 очков (86:96), однако к концу основного времени им удалось сравнять счет и одержать верх в дополнительной 5-минутке (118:111).

Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли объяснил замену Болла ограничением по игровым минутам во время бэк-ту-бэк матчей.

За 22 минуты на паркете 24-летний защитник успел набрать 14 очков (6 из 16 с игры), 2 подбора и 5 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Чарльз Ли
logoЛамело Болл
