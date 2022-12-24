Джоэл Эмбиид: «В плей-офф Кавай превращается в гребаного Майкла Джордана»

Теги Майкл Джордан Клипперс Филадельфия НБА Кавай Ленард Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после победы над «Клипперс» (119:114) отдал должное Каваю Ленарду.

«Это важная победа для нас. Я встречался с Каваем в плей-офф и знаю, на каком уровне он может выступать. Он превращается в гребаного Майкла Джордана», – заявил Эмбиид.

Ленард стал самым результативным в составе «Клипперс». Он набрал 28 очков (12-19 с игры, 1-2 из-за дуги), 3 подбора и 5 передач за 33,6 минуты на площадке.

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3 комментария

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Егор Лешуков
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Ответ maryat
Ладно бы хоть Жорш, а у него всего то пол жорша
Хорош 👍 😁
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maryat
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Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Зато у него вместо Пиппена, Жорш. Так что ничего страшного.
Ладно бы хоть Жорш, а у него всего то пол жорша
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Зато у него вместо Пиппена, Жорш. Так что ничего страшного.
+1
0
+1
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