Джоэл Эмбиид: «В плей-офф Кавай превращается в гребаного Майкла Джордана»

Центровой «Филадельфии» после победы над « » (119:114) отдал должное Каваю Ленарду.

«Это важная победа для нас. Я встречался с Каваем в плей-офф и знаю, на каком уровне он может выступать. Он превращается в гребаного », – заявил Эмбиид.

Ленард стал самым результативным в составе «Клипперс». Он набрал 28 очков (12-19 с игры, 1-2 из-за дуги), 3 подбора и 5 передач за 33,6 минуты на площадке.

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