Энтони Эдвардс о жесте Брауна «слишком маленький»: «Он разбудил меня»

Энтони Эдвардс отреагировал на провокационный жест Джейлена Брауна.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс после победы над «Бостоном » (119:115) прокомментировал показанный ему Джейленом Брауном по ходу первой четверти жест «слишком маленький».

Эдвардс стал автором ключевого попадания в концовке, на его счету 39 очков и 5 передач.

«В одном из владений он исполнил сложный бросок через меня и показал, что я слишком маленький. Но он свой чувак, мы весь матч переругивались, трешток в обе стороны. Но тем жестом он меня разбудил», – признался Эдвардс.