ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты
Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.
Германия справилась с Израилем, Латвия проиграла Нидерландам.
Чемпионат мира-2027
Отборочный турнир
Группа E
Хорватия – Кипр – 100:60 (28:8, 19:19, 28:23, 25:10)
28 ноября. 21.00
Германия – Израиль – 89:69 (26:22, 24:9, 19:22, 20:16)
28 ноября. 21:30
Положение команд: Хорватия – 1-0, Германия – 1-0, Израиль – 0-1, Кипр – 0-1.
Группа F
Латвия – Нидерланды – 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21)
28 ноября. 20.30
Польша – Австрия – 90:78 (22:18, 21:21, 26:21, 21:18)
28 ноября. 22.45
Положение команд: Нидерланды – 1-0, Польша – 1-0, Австрия – 0-1, Латвия – 0-1.
Группа G
Венгрия – Финляндия – 89:82 (31:17, 29:22, 15:22, 14:21)
28 ноября. 20.00
Франция – Бельгия – 79:63 (16:17, 13:14, 20:14, 30:18)
28 ноября. 22.30
Положение команд: Венгрия – 1-0, Франция – 1-0, Бельгия – 0-1, Финляндия – 0-1.
Группа H
Словения – Эстония – 93:94 ОТ (20:19, 18:20, 20:26, 21:14, 14:15)
28 ноября. 20.00
Чехия – Швеция – 97:80 (27:22, 20:24, 27:17, 23:17)
28 ноября. 21.30
Положение команд: Чехия – 1-0, Эстония – 1-0, Словения – 0-1, Швеция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
