ЧМ-2027. Отборочный турнир. Германия крупно обыграла Израиль, Латвия уступила Нидерландам и другие результаты

Сегодня прошли восемь матчей квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Германия справилась с Израилем, Латвия проиграла Нидерландам. Чемпионат мира-2027 Отборочный турнир Группа E Хорватия – Кипр – 100:60 (28:8, 19:19, 28:23, 25:10) 28 ноября . 21.00 Германия – Израиль – 89:69 (26:22, 24:9, 19:22, 20:16) 28 ноября . 21:30 Положение команд : Хорватия – 1-0, Германия – 1-0, Израиль – 0-1, Кипр – 0-1. Группа F Латвия – Нидерланды – 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21) 28 ноября . 20.30 Польша – Австрия – 90:78 (22:18, 21:21, 26:21, 21:18) 28 ноября . 22.45 Положение команд : Нидерланды – 1-0, Польша – 1-0, Австрия – 0-1, Латвия – 0-1. Группа G Венгрия – Финляндия – 89:82 (31:17, 29:22, 15:22, 14:21) 28 ноября . 20.00 Франция – Бельгия – 79:63 (16:17, 13:14, 20:14, 30:18) 28 ноября . 22.30 Положение команд : Венгрия – 1-0, Франция – 1-0, Бельгия – 0-1, Финляндия – 0-1. Группа H Словения – Эстония – 93:94 ОТ (20:19, 18:20, 20:26, 21:14, 14:15) 28 ноября . 20.00 Чехия – Швеция – 97:80 (27:22, 20:24, 27:17, 23:17) 28 ноября . 21.30 Положение команд : Чехия – 1-0, Эстония – 1-0, Словения – 0-1, Швеция – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.