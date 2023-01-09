Кавай Ленард – о шести поражениях подряд: «Мы играли правильно, поэтому я доволен»

Теги Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард после проигрыша «Атланте» (108:112) прокомментировал серию команды из шести поражений подряд.

«Сегодня мы целенаправленно старались играть правильно, поэтому я доволен результатом. Нам нужно продолжать работать. Никто нас не пожалеет.  Но я воодушевлен.

Нужно продолжать стараться играть правильно на обеих сторонах площадки. Сегодня я доволен, несмотря на то, что мы проиграли. Мы говорим об этом на протяжении всего сезона. Можно проигрывать матчи и показывать очень плохой баскетбол», – сказал Кавай.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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Кавай вроде всё же говорит исключительно про матч с АТЛ.
Ибо до этой игры был позор в Денвере. Даже самые заядлые парусники вряд ли согласятся с тем, что Клипперс там играли "правильно"))
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