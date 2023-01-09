Кавай Ленард – о шести поражениях подряд: «Мы играли правильно, поэтому я доволен»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард после проигрыша «Атланте» (108:112) прокомментировал серию команды из шести поражений подряд.
«Сегодня мы целенаправленно старались играть правильно, поэтому я доволен результатом. Нам нужно продолжать работать. Никто нас не пожалеет. Но я воодушевлен.
Нужно продолжать стараться играть правильно на обеих сторонах площадки. Сегодня я доволен, несмотря на то, что мы проиграли. Мы говорим об этом на протяжении всего сезона. Можно проигрывать матчи и показывать очень плохой баскетбол», – сказал Кавай.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
Ибо до этой игры был позор в Денвере. Даже самые заядлые парусники вряд ли согласятся с тем, что Клипперс там играли "правильно"))